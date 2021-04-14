Мать инвалида из Рязани обманули при покупке лекарств

Подозреваемую задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК.

34-летнюю рязанку обманули при покупке лекарств для ее ребенка-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что женщина увидела в интернете объявление о продаже нужного препарата по цене, которая была ниже аптечной. Женщина написала продавцу и согласилась внести полную предоплату — более 15 тысяч рублей. Получив посылку, рязанка обнаружила в ней упаковку дешевых витаминов. Связь с продавцом после этого оборвалась.

Женщина обратилась в полицию. Там выяснили, что мошенница — 33-летняя жительница Удмуртии — причастна еще к пяти подобным эпизодам. Подозреваемую задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК.