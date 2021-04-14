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Игорь Маковский провел совещание по повышению эффективности электросетевого комплекса Тульской области
Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжья» обсудил дорожную карту мероприятий по повышению эффективности функционирования филиала «Тулэнерго» и «Тульских городских электрических сетей» с профильными заместителями и руководством «Тулэнерго».

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжья» обсудил дорожную карту мероприятий по повышению эффективности функционирования филиала «Тулэнерго» и «Тульских городских электрических сетей» с профильными заместителями и руководством «Тулэнерго».

При разработке предложений был проведен анализ обращений жителей Тульской области по вопросам качества энергоснабжения в ряде районов региона.

Комплексной программой предусмотрены конкретные шаги по снижению аварийности в сетях «Тулэнерго» и «Тульских городских электрических сетей», совершенствованию системы работы с обращениями граждан, органами власти региона и муниципалитетов, модернизации энергомощностей, снижению потерь в сетях, развитию дополнительных услуг и сервисов.

Также в рамках совещания уделили внимание повышению надежности энергоснабжения в зоне операционной ответственности Ясногорского района электрических сетей филиала. В ближайшие месяцы пройдет модернизация более 350 километров воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ, 150 трансформаторных подстанций, а также будут реализованы мероприятия по ликвидации дефицита мощностей по питающим центрам и созданию резерва для обеспечения перспективной нагрузки.

Как отметил руководитель энергокомпаний, запланированные меры повысят эффективность деятельности «Тулэнерго» и «Тульских городских электрических сетей».

«Надежное и бесперебойное энергоснабжение — ключевой приоритет деятельности организаций. Реализуемые энергетиками мероприятия позволят снизить количество технологических нарушений в сетях и повысить комфорт жителей Тульской области», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.