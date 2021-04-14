Госдума предложила оплачивать отпуск отцам новорожденных

Автор подчеркнул, что при подготовке к рождению ребенка семьи несут колоссальные финансовые затраты. Поэтому необходимо рассмотреть возможность предоставления работникам (отцам) оплачиваемого отпуска сроком до пяти дней.

Госдума предложила оплачивать отпуск отцам новорожденных. Об этом пишет RT.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка.

«Рождение — это большая нагрузка для матери и ребенка и в первые дни после родов им необходима максимальная поддержка со стороны близких, в первую очередь со стороны отца», — отметил депутат.

В настоящее время по случаю рождения ребенка мужчина может взять пятидневный отпуск, но он не оплачивается работодателем.

Сухарев подчеркнул, что при подготовке к рождению ребенка семьи несут колоссальные финансовые затраты. Поэтому необходимо рассмотреть возможность предоставления работникам (отцам) оплачиваемого отпуска сроком до пяти дней.