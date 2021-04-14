Есть ли антитела: рязанцам доступен анализ «После вакцинации от COVID-19»

В отделениях лаборатории «Гемотест» в Рязанской области доступен анализ «После вакцинации от COVID-19» — он поможет проверить у себя наличие антител после прививки.

Важная проверка для вашего здоровья

В отделениях лаборатории «Гемотест» в Рязанской области доступен анализ «После вакцинации от COVID-19» — он поможет проверить у себя наличие антител после прививки.

Вакцина «Спутник V» учит организм реагировать на S-белок коронавируса — это «шипы», с помощью которых вирион проникает в клетку. Анализ после прививки покажет уровень нейтрализующих антител к этому белку. Исследование проводится на тест-системе и оборудовании от швейцарской фирмы Roche.

Сдавать анализ «После вакцинации от COVID-19» сразу после получения второй дозы вакцины смысла не имеет — чтобы выработать антитела, организму нужно время. По этой причине рекомендуется выждать минимум неделю перед исследованием.

Для того, чтобы пройти это исследование, вакцинация не обязательна — оно покажет иммунный ответ организма даже в том случае, если человек переболел COVID-19 и не прививался.

До 31 июля исследование «После вакцинации от COVID-19» доступно по специальной цене — 1390 рублей. Для проведения анализа потребуется кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно. Срок выполнения — один день. Подробное описание комплекса и правила подготовки можно узнать на странице исследования на официальном сайте лаборатории «Гемотест».

У компании есть предложение и для тех, кто еще не сделал прививку — комплекс анализов «Перед вакцинацией от COVID-19» поможет уточнить наличие противопоказаний и подготовиться к процедуре правильно. До 31 июля стоимость этого комплекса равна 2390 рублей без учета взятия биоматериала, срок выполнения — один день. Подробности — на странице исследования .

Результаты исследований можно увидеть в личном кабинете на сайте «Гемотеста» или получить по электронной почте. Также на указанный при заказе номер телефона придет SMS-уведомление.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Рязани:

— Народный бульвар, дом №9;

— Первомайский проспект, дом №37;

— улица Дзержинского, дом №73;

— улица Новоселов, дом №51;

— улица Пирогова, дом №8.

В Рязанской области:

— Касимов — улица Карла Маркса, дом №2-а;

— Шилово — улица Советская, дом №11;

— Рыбное — улица Юбилейная, дом №5.