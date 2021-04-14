Есть ли антитела: рязанцам доступен анализ «После вакцинации от COVID-19»

Важная проверка для вашего здоровья
В отделениях лаборатории «Гемотест» в Рязанской области доступен анализ «После вакцинации от COVID-19» — он поможет проверить у себя наличие антител после прививки.
Вакцина «Спутник V» учит организм реагировать на S-белок коронавируса — это «шипы», с помощью которых вирион проникает в клетку. Анализ после прививки покажет уровень нейтрализующих антител к этому белку. Исследование проводится на тест-системе и оборудовании от швейцарской фирмы Roche.
Сдавать анализ «После вакцинации от COVID-19» сразу после получения второй дозы вакцины смысла не имеет — чтобы выработать антитела, организму нужно время. По этой причине рекомендуется выждать минимум неделю перед исследованием.
Для того, чтобы пройти это исследование, вакцинация не обязательна — оно покажет иммунный ответ организма даже в том случае, если человек переболел COVID-19 и не прививался.
До 31 июля исследование «После вакцинации от COVID-19» доступно по специальной цене — 1390 рублей. Для проведения анализа потребуется кровь из вены — взятие биоматериала оплачивается отдельно. Срок выполнения — один день. Подробное описание комплекса и правила подготовки можно узнать на
У компании есть предложение и для тех, кто еще не сделал прививку — комплекс анализов «Перед вакцинацией от COVID-19» поможет уточнить наличие противопоказаний и подготовиться к процедуре правильно. До 31 июля стоимость этого комплекса равна 2390 рублей без учета взятия биоматериала, срок выполнения — один день. Подробности — на
Результаты исследований можно увидеть в личном кабинете на сайте «Гемотеста» или получить по электронной почте. Также на указанный при заказе номер телефона придет SMS-уведомление.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Рязани:
— Народный бульвар, дом №9;
— Первомайский проспект, дом №37;
— улица Дзержинского, дом №73;
— улица Новоселов, дом №51;
— улица Пирогова, дом №8.
В Рязанской области:
— Касимов — улица Карла Маркса, дом №2-а;
— Шилово — улица Советская, дом №11;
— Рыбное — улица Юбилейная, дом №5.