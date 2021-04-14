Еще четверо рязанцев умерли от коронавируса

Общее число заражений достигло 27 025. Об этом в среду, 14 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 51 случай коронавируса. Об этом в среду, 14 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 27 025. За сутки вылечились 71 пациент, всего 25 220. Умерли 4 человека, всего 410.

В России за сутки выявили 8 326 случая заражения, всего 4 666 209. За сутки выздоровели 9 447 пациентов, всего 4 291 223. Скончались 399 человек, всего 104 000.