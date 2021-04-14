Эксперт рассказала, на что указывает постоянное чувство голода

Если человек испытывает сильное чувство голода, много ест, но при этом не толстеет, испытывает снижение работоспособности, сонливость и общий упадок сил, то в таких случаях надо обращаться к специалисту.

Эксперт рассказала, на что указывает постоянное чувство голода. Об этом пишет сайт телеканала «Звезда».

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что повышенное чувство голода может возникать при некоторых заболеваниях. Например, при гиперфункции щитовидной железы или повышенной кислотности желудочного сока. Также аппетит может повышаться из-за стрессовых ситуаций или тревожного расстройства. Частое употребление сладких продуктов повышает уровень инсулина, который, в свою очередь, повышает аппетит.

Врач предупредила, что если человек испытывает сильное чувство голода, много ест, но при этом не толстеет, испытывает снижение работоспособности, сонливость и общий упадок сил, то в таких случаях надо обращаться к специалисту.

Также эксперт отметила, что чувство голода при промежутках между приемами пищи более 4- 4,5 часов является нормальным. В этом случае необходимо пересмотреть свой рацион и режим питания.