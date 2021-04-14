Центральные улицы Рязани остались без света
В среду, 14 апреля, в 21:50, по информации диспетчера МУП «РГРЭС», произошло аварийное отключение электроэнергии.
Центральные улицы Рязани остались без света. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
В среду, 14 апреля, в 21:50, по информации диспетчера МУП «РГРЭС», произошло аварийное отключение электроэнергии. Свет отключили по следующим адресам:
— улица Маяковского;
— улица Циолковского;
— улица Ленина;
— улица Фирсова;
— улица Введенской;
— улица Фрунзе;
— улица Горького;
— улица Вознесенской;
— улица Садовой;
— улица Колхозной.
«Аварийная бригада работает над устранением неисправности. Ориентировочное время восстановления 2-3 часа», — отмечается в сообщении.