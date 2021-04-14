Центральные улицы Рязани остались без света

В среду, 14 апреля, в 21:50, по информации диспетчера МУП «РГРЭС», произошло аварийное отключение электроэнергии.

Центральные улицы Рязани остались без света. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В среду, 14 апреля, в 21:50, по информации диспетчера МУП «РГРЭС», произошло аварийное отключение электроэнергии. Свет отключили по следующим адресам:

— улица Маяковского;

— улица Циолковского;

— улица Ленина;

— улица Фирсова;

— улица Введенской;

— улица Фрунзе;

— улица Горького;

— улица Вознесенской;

— улица Садовой;

— улица Колхозной.

«Аварийная бригада работает над устранением неисправности. Ориентировочное время восстановления 2-3 часа», — отмечается в сообщении.