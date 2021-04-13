Жителей Рязанской области предупредили о перерывах в телевещании

Жителей Рязанской области предупредили о перерывах в телевещании, которые запланированы на 19 и 20 апреля. В это время на оборудовании проведут профилактику.

Жителей Рязанской области предупредили о перерывах в телевещании, которые запланированы на 19 и 20 апреля. В это время на оборудовании проведут профилактику.

Из-за технических работ с 2:00 до 17:00 19 апреля и с 8:00 до 17:00 20 апреля полностью отключат передающее оборудование в Пронском, Рыбновском, Рязанском, Спасском и Старожиловском районах.

Кроме того, с 2:00 до 11:00 19 апреля передающие устройства отключат в Коралинском, Путятинском, Сапожковском, Сараевском, Спасском, Старожиловском, Ухоловском, Чучковском и Шиловском районах.

Режимы работы других объектов не изменятся.