«Я кричала водителю, но мы неслись в отбойник». Рязанка рассказала о массовом ДТП на мосту через Трубеж

Пассажирка маршрутки, попавшей в ДТП на мосту через Трубеж, рассказала корреспонденту РЗН. инфо о произошедшем.
По словам Светланы Ионовой, «ПАЗик» был заполнен — сидячие места заняли, еще несколько пассажиров стояли в проходе. До спуска с Северной окружной дороги все было нормально, но потом автобус на скорости полетел в отбойник.
«Когда я увидела, что мы летим в отбойник, стала кричала водителю, чтобы он тормозил, но он будто впал в ступор. Сидел, сжав руль, и ни на что не реагировал», — вспомнила рязанка. По словам Светланы, она вцепилась в поручень и сползла с кресла. Рядом с ней стоял парень. Женщина отметила, что он попытался выхватить руль у водителя, но у него не вышло.
«После удара об отбойник нас понесло на машины, потом мы снова полетели в отбойник и снова на машины. Я думала, что мы упадем с моста, но нас спас черный автомобиль. Автобус подмял его под себя и, наконец, остановился», — продолжила женщина.
Рязанка добавила, что пассажиры в салоне маршрутки практически не пострадали. Сама женщина отделалась испугом и большим синяком.
«Когда мы остановились, я просила водителя открыть дверь, но он будто не слышал меня. Только через пару минут он все же открыл дверь в салоне», — рассказала рязанка.
Большинство пассажиров автобуса даже не поняли, что произошло, добавила Светлана.
Напомним, что в ДТП на мосту через Трубеж пострадали девять человек. Среди них годовалый ребенок.