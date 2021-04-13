«Я кричала водителю, но мы неслись в отбойник». Рязанка рассказала о массовом ДТП на мосту через Трубеж

По словам Светланы Ионовой, «ПАЗик» был заполнен — сидячие места заняли, еще несколько пассажиров стояли в проходе. До спуска с Северной окружной дороги все было нормально, но потом автобус на скорости полетел в отбойник.