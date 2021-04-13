Видео: в Барнауле девушка выпрыгнула в окно, спасаясь от насильников

В квартире задержали двоих мужчин и женщину, которые, по предварительной информации, удерживали девушку силой. В отношении них возбудили уголовные дела по статье 131 УК (изнасилование) и статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера).

В Барнауле 18-летняя девушка выпрыгнула из окна квартиры на третьем этаже, спасаясь от насильников. Видео опубликовали полицейские.

Как рассказали в местном УВМД, молодая женщина выбралась на карниз и стала звать на помощь. Мужчина из дома напротив вызвал полицию, патрульные попытались успокоить девушку, но она все же прыгнула. Отмечается, что правоохранителям удалось смягчить удар. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на переломы.

В квартире задержали двоих мужчин и женщину, которые, по предварительной информации, удерживали девушку силой. В отношении них возбудили уголовные дела по статье 131 УК (изнасилование) и статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера).