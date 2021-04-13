Варламов прокомментировал информацию о рыбе в рязанской луже

Варламов отметил, что жителям дома, во дворе которого увидели рыбу, несказанно «повезло».

Блогер Илья Варламов прокомментировал информацию о рыбе в рязанской луже. Ролик опубликован на его YouTube-канале .

Варламов отметил, что жителям дома, во дворе которого в луже увидели рыбу, несказанно «повезло».

«Где еще в России можно найти прудик с рыбками прямо во дворе. Это не только умиротворяет, но можно еще поймать обед прямо с балкона», — отметил блогер.

Напомним, видео с рыбой в луже одного из дворов на улице Крупской опубликовала «КП-Рязань».