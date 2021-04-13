В рязанской мэрии опровергли информацию о пожаре в доме многодетной семьи

Как сообщила пресс-служба администрации, пожарные действительно выезжали в этот район, но в связи с палом травы.

В рязанской мэрии опровергли информацию о пожаре в доме многодетной семьи.

Как сообщила пресс-служба администрации, пожарные действительно выезжали в этот район, но в связи с палом травы. Также был предоставлены фото дома, сделанные на выезде.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что на окраине Рязани из-за поджога травы загорелся дом многодетной семьи.