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В Рязани массово отключили свет из-за аварии
Вечером во вторник, 13 апреля, в Рязани массово отключили свет из-за аварии. Электроснабжение намерены восстановить в течение трех часов.

Вечером во вторник, 13 апреля, в Рязани массово отключили свет из-за аварии.

Примерно с 18:30 электричества нет в домах на следующих улицах:

  • Связи;
  • 1-я Прудная;
  • 2-я Прудная;
  • Соколовская;
  • Тимакова;
  • Советской Армии;
  • Новоселов;
  • Касимовское шоссе;
  • Полевая;
  • Есенина;
  • Кошевого;
  • Южный переулок;
  • Горького;
  • Театральная;
  • Машиностроителей;
  • Куйбышевское шоссе;
  • Маяковского;
  • Колхозная;
  • Рязанская;
  • Циолковского.

Электроснабжение намерены восстановить в течение трех часов.