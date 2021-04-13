В Рязани массово отключили свет из-за аварии
Вечером во вторник, 13 апреля, в Рязани массово отключили свет из-за аварии. Электроснабжение намерены восстановить в течение трех часов.
Вечером во вторник, 13 апреля, в Рязани массово отключили свет из-за аварии.
Примерно с 18:30 электричества нет в домах на следующих улицах:
- Связи;
- 1-я Прудная;
- 2-я Прудная;
- Соколовская;
- Тимакова;
- Советской Армии;
- Новоселов;
- Касимовское шоссе;
- Полевая;
- Есенина;
- Кошевого;
- Южный переулок;
- Горького;
- Театральная;
- Машиностроителей;
- Куйбышевское шоссе;
- Маяковского;
- Колхозная;
- Рязанская;
- Циолковского.
Электроснабжение намерены восстановить в течение трех часов.