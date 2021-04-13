Ученые объяснили, чем опасен детский храп

Между храпом, развитием мозга и проблемами в школе есть взаимосвязь. Проблемы с дыханием во сне приводят к недостатку кислорода. Это влияет на толщину коры головного мозга, что в свою очередь отражается на способности к самоконтролю и анализу сложной информации.

Ученые объяснили, чем опасен детский храп. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научный журнал Nature Communications.

Американские нейрофизиологи проследили за поведением более чем 10 тысяч школьников 9-10 лет. Также у детей исследовали структуру мозга.

Ученые обнаружили, что между храпом, развитием мозга и проблемами в школе есть взаимосвязь. Проблемы с дыханием во сне приводят к недостатку кислорода. Это влияет на толщину коры головного мозга, что в свою очередь отражается на способности к самоконтролю и анализу сложной информации.

Нейрофизиологи предположили, что предотвратить нарушения в развитии мозга можно, если восстановить нормальное дыхание детей во сне.