Спешащая на вызов скорая застряла в грязи под Рязанью

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» выехали на вызов и вытащили УАЗ.

Спешащая на вызов скорая застряла в грязи под Рязанью. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Мещера» в соцсетях.

Инцидент произошел ночью во вторник, 13 апреля, в Рязанской области между поселками Искра и Бежтвино. Вызов поступил от единой дежурно-диспетчерской службы. Машина скорой помощи застряла в грязи на дороге.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» выехали на вызов и вытащили УАЗ.