Рязанец купил еду и цветы за фальшивые купюры

В конце марта 2021 года в продуктовом и двух цветочных магазинах в центре Рязани обнаружили три поддельные пятитысячные купюры. Рязанец привозил подделки из столичного региона, чтобы реализовать их в Рязани. Против мужчины возбудили уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ.

Рязанец купил еду и цветы, расплатившись фальшивыми купюрами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В конце марта 2021 года в продуктовом и двух цветочных магазинах в центре Рязани обнаружили три поддельные пятитысячные купюры. С помощью камер видеонаблюдения и масштабных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 20-летний рязанец, ранее судимый за кражу.

В его квартире было обнаружено еще три поддельные купюры номиналом пять тысяч рублей. Рязанец привозил подделки из столичного региона, чтобы реализовать их в Рязани.

Против мужчины возбудили уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.