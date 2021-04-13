Рязанцы пожаловались на разбитый тротуар у цирка

По словам очевидца, в результате заезда самосвалов к строящемуся мосту большая часть тротуарной плитки продавлена и разломана.

Рязанцы пожаловались на разбитый тротуар у цирка. Об этом РЗН. инфо рассказал очевидец.

По его словам, в результате заезда самосвалов к строящемуся мосту большая часть тротуарной плитки продавлена и разломана.

«Фото сделаны на не так давно замощенной территории около цирка. Прошу осветить эту проблему, дабы привлечь администрацию к ее разрешению», — попросил рязанец.