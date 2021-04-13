Рязанцы пожаловались на очередь в 10 поликлинике. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Информация про большую очередь появилась во вторник, 13 апреля. Как сообщил очевидец, в 10 поликлинике на улиц Крупской постоянно собирается очередь за талонами.
«Талонов на всех не хватает, люди стоят с 06:00», — отметил автор фото.
В региональном Минздраве принесли извинения за инцидент.
«Очередь появилась из-за большого числа пациентов, которые пришли записаться на прием через терминал либо регистратуру (в поликлинике №10 талоны выкладываются по вторникам и четвергам). Для решения подобных ситуаций в ближайшее время установят еще один инфомат для записи. Также в холле работает администратор — он помогает пациентам и организует их маршрутизацию. Обращаем внимание всех пациентов, что также есть возможность записаться на прием на портале Госуслуг или по телефону колл-центра