Рязанцы пожаловались на очередь в 10 поликлинике

Как сообщил очевидец, в 10 поликлинике на улиц Крупской постоянно собирается очередь за талонами. В региональном Минздраве принесли извинения за инцидент.

Рязанцы пожаловались на очередь в 10 поликлинике. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Информация про большую очередь появилась во вторник, 13 апреля. Как сообщил очевидец, в 10 поликлинике на улиц Крупской постоянно собирается очередь за талонами.

«Талонов на всех не хватает, люди стоят с 06:00», — отметил автор фото.

В региональном Минздраве принесли извинения за инцидент.