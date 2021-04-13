Россияне, купившие путевку в Турцию, смогут вернуть деньги

В Роспотребнадзоре объяснили, что туристы, которые приобрели путевки в Турцию и Танзанию, могут расторгнуть договор с туроператором по причине угрозы здоровью.

Россияне, купившие путевку в Турцию, смогут вернуть деньги. Об этом пишет ТАСС.

В Роспотребнадзоре объяснили, что туристы, которые приобрели путевки в Турцию и Танзанию, могут расторгнуть договор с туроператором по причине угрозы здоровью.

При расторжении договора до начала путешествия туристу возвращается вся сумма туристского продукта, после начала путешествия — ее часть, равная стоимости не оказанных услуг.

Напомним, в России ограничили чартерные рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня из-за роста числа заболевших коронавирусом.