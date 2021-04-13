Фото: разлив в Лесопарке отрезал проход до «Орешка»

Во вторник, 13 апреля, корреспондент РЗН. инфо посетил Лесопарк, в котором разлив отрезал проход до «Орешка». Накануне вода в Оке в черте города поднялась на 12 сантиметров. В городах, которые расположены выше по течению (Серпухов, Коломна), уже начался спад уровня воды, а значит можно предположить, что и в Рязани половодье достигло своего пика.