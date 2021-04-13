Полиция прокомментировала ДТП с велосипедистом в центре Рязани
Во вторник, 13 апреля, примерно в 13:00, на улице Циолковского водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем LADA Priora, по предварительной информации, осуществляя поворот направо, совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении 49-летнего велосипедиста.
Полиция прокомментировала ДТП с велосипедистом в центре Рязани.
Во вторник, 13 апреля, примерно в 13:00, на улице Циолковского водитель 1961 года рождения на LADA Priora, по предварительной информации, осуществляя поворот направо, совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении 49-летнего велосипедиста. В результате происшествия велосипедист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, ранее в соцсетях появилось фото инцидента.