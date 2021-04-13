Полиция прокомментировала ДТП с велосипедистом в центре Рязани

Во вторник, 13 апреля, примерно в 13:00, на улице Циолковского водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем LADA Priora, по предварительной информации, осуществляя поворот направо, совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении 49-летнего велосипедиста.