Под Скопином, где осенью горела воинская часть, вспыхнула трава

Информация появилась в соцсетях вечером в понедельник, 12 апреля. Инцидент произошел в поселке Желтухинском, где осенью 2020 года произошел пожар в воинской части. На кадрах видно, что возгорание занимает большую территорию.

Под Скопином, где осенью горела воинская часть, вспыхнула трава. Видео разместили очевидцы в соцсетях.

Информация появилась в соцсетях вечером в понедельник, 12 апреля. Инцидент произошел в поселке Желтухинском, где осенью 2020 года произошел пожар в воинской части. На кадрах видно, что возгорание занимает большую территорию.

«Что же вы за люди такие безответственные? Хоть Бога не гневили бы… Вы думаете, саперы все уже разминировали? Вообще-то до сих пор в лесах и полях попадаются неразорвавшиеся снаряды… Стыдно, граждане!», — прокомментировал автор видео.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Сгорел 21 дом в двух ближайших населенных пунктах. В результате происшествия пострадали 16 человек, она женщина погибла.