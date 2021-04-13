От COVID-19 умерли еще четверо рязанцев

Общее число заражений достигло 26 974. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 49 случаев коронавируса. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 26 974. За сутки вылечились 68 пациентов, всего 25 149. Умерли 4 человека, всего 406.

В России за сутки выявили 8 173 случая заражения, всего 4 657 883. За сутки выздоровели 9 611 пациентов, всего 4 281 776. Скончались 338 человек, всего 103 601.