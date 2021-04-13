На уборку рязанских дорог выпустят больше бригад

В Рязани увеличат количество бригад для уборки дорог. Такое решение приняли 13 апреля на совещании, которое провел врио вице-мэра Борис Ясинский.

В Рязани увеличат количество бригад для уборки дорог. Такое решение приняли 13 апреля на совещании, которое провел врио вице-мэра Борис Ясинский.

Так, сотрудники дирекции благоустройства будут вручную очищать прилотковые части проезжей части и заездные карманы. После этого на улицы выйдут машины-пылесосы. Работу планируют начать с улицы Новоселов на всем ее протяжении и на улице Интернациональной в Канищеве.

Кроме того, со строительными компаниями договорились об уборке прилегающих территорий стройплощадок и офисов, включая дороги и тротуары.