На Рязанском приборном заводе прошла встреча с участниками конкурса «Кибердром»

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») прошла встреча советника заместителя министра промышленности и торговли России Олеси Радчевской с участниками Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований» (Кибердром).

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») прошла встреча советника заместителя министра промышленности и торговли России Олеси Радчевской с участниками Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований» (Кибердром).

Предприятие посетили две региональные команды участников конкурса из средних школ поселка Листвянка и деревни Баграмово. К ним присоединились представители команды АО «ГРПЗ».

Молодежь побывала в заводском музее и узнала о богатой, более чем вековой истории предприятия, о современном состоянии и перспективах развития АО «ГРПЗ». Затем состоялась экскурсия в производственно-технический комплекс печатных плат, где гостям рассказали и показали, как работает одно из самых высокотехнологичных заводских подразделений, а также ответили на интересующие вопросы.

Далее с участниками конкурса встретилась советник заместителя министра промышленности и торговли России Олеся Радчевская. Она дала подробные разъяснения о целях и задачах конкурса «Кибердром», его этапах и порядке участия, а также о перспективах, которые открываются для молодежи, желающей связать свою профессиональную жизнь с цифровыми технологиями. В частности, она объяснила, что задача конкурса — стимулировать научно-техническое творчество, мотивировать современную молодежь к обучению по высокотехнологичным инженерным направлениям для обеспечения крупных российских предприятий компетентными кадрами. Стратегическая цель проекта — создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности.

Всероссийский конкурс «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований» (Кибердром) проводится в третий раз. Он состоит из нескольких этапов: четвертьфинал, полуфинал и финал. Для того, чтобы попасть в четвертьфинал, который пройдет на площадке КВЦ «Патриот» в Подмосковье, конкурсанты должны пройти онлайн-обучение и тестирование, в результате которого от региона-участника будет сформирована сборная команда в составе школьников, студентов и молодых специалистов, набравших наибольшее количество баллов.

Обучение проводится по направлениям: эксплуатация и программирование беспилотных воздушных судов (БВС), наладка и настройка элементов БВС, использование полезной нагрузки БВС, обучение нейронных сетей, 3D-моделирование, кибербезопасность эксплуатации БВС. Участникам, показавшим высокие результаты итоговой аттестации перед четвертьфиналом, выдадут свидетельство государственного образца о прохождении обучения по программе «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом».

По итогам четвертьфинала на полуфинал будут отобраны 10-12 команд, а в финал выйдут шесть.

Полуфинал конкурса пройдет в июле в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в Жуковском Московской области, а финал — в сентябре на базе ПАО ТАНТК имени Бериева в Геленджике Краснодарского края.

Победителей и призеров конкурса наградят дипломами, ценными подарками, призами. По согласованию с Минобороны России победители будут включены в базу данных молодежи с высокими интеллектуальными способностями Военного инновационного технополиса «ЭРА».