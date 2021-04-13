На Московском шоссе рязанка на «Шевроле» врезалась в столб
19-летняя рязанка за рулем Chevrolet Lanos не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП. В результате ДТП девушка-водитель получила травмы.
На Московском шоссе рязанка на «Шевроле» врезалась в столб. Об этом
Авария произошла во вторник, 13 апреля, примерно в 00:30 на улице Мервинской рядом с домом №19. 19-летняя рязанка за рулем Chevrolet Lanos не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП.
В результате ДТП девушка-водитель получила травмы, ей оказана медицинская помощь.