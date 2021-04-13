На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

На улицах Зубковой, Бронной, Березовой и в поселке Божатково отключили холодную воду. Причина отключения — аварийно-ремонтные работы.

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт Водоканала.

Во вторник, 13 апреля, до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

— улица Зубковой, дом №3 корпус 1;

— поселок Божатково, дома с 1 по 194 (частный сектор).

До 18:00 холодную воду отключили на улице Березовой, в дома №№ 1, 1 корпус 1, 1-л, 1 строение 2, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 1-м, 1-и (детский сад №43).

На улице Бронной в доме №11/37 холодную воду отключили до окончания ремонтных работ.

Причина отключения — аварийно-ремонтные работы.