Из рыбновской деревни украли трансформатор под напряжением

Известно, что трансформатор ТМ-10/30 кВА был установлен на железобетонных опорах высотой 180 см над землей. На месте нашли отрезок провода со следами перекуса и отпечатки.

Из деревни Чешуево в Рыбновском районе украли трансформатор под напряжением. Пропажу обнаружили в понедельник, 12 апреля, пишет издательство «Пресса».

Известно, что трансформатор ТМ-10/30 кВА был установлен на железобетонных опорах высотой 180 см над землей. На месте нашли отрезок провода со следами перекуса и отпечатки. Стоимость ущерба устанавливают.

В администрации Вакинского поселения рассказали, что в Чешуево нет зарегистрированных жителей, в основном сюда приезжают дачники.