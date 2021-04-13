Хакеры нашли новый способ заблокировать аккаунт в WhatsApp

В мессенджере обнаружили два «слабых места», которые используют злоумышленники. Это привязка к номеру телефона и возможность лишить пользователя доступа к аккаунту, написав обращение в службу поддержки.

Хакеры нашли новый способ заблокировать аккаунт в WhatsApp. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Forbes.

В мессенджере обнаружили два «слабых места», которые используют злоумышленники. Это привязка к номеру телефона и возможность лишить пользователя доступа к аккаунту, написав обращение в службу поддержки.

При вводе номера телефона в приложении сервис запрашивает код подтверждения, который обычно отправляется в SMS-сообщении. Мошенники вводят неверный код и запрашивают новый, пока WhatsApp не заблокирует возможность сброса кода на двенадцать часов.

Пользователь может восстановить доступ по истечении двенадцати часов или, если не успеет, обратиться к специалистам WhatsApp.

Если злоумышленник спровоцирует запуск двенадцатичасового отчета трижды, то на третий раз мессенджер попросит подождать всего секунду. После этого отправка недоброжелателем запроса может заблокировать аккаунт навсегда.