Активисты потребовали включить фонари на улицах Горрощи

К активистам ОНФ обратились рязанцы, которые пожаловались на отсутствие освещения в Горроще. По их словам, на улицах Гагарина, Ленинского Комсомола, Островского и 9-я Линия работают только 14 из 36 установленных фонарей.

К активистам ОНФ обратились рязанцы, которые пожаловались на отсутствие освещения в Горроще. По их словам, на улицах Гагарина, Ленинского Комсомола, Островского и 9-я Линия работают только 14 из 36 установленных фонарей.

«К примеру, на улице Ленинского Комсомола на протяжении трех жилых кварталов работает лишь один фонарь», — отметили общественники.

Это усугубляет и так непростую дорожную ситуацию, заявили в ОНФ. «Асфальтовое полотно на этих улицах изобилует глубокими ямами… Помимо прочего, отсутствие должного освещения не позволяет детям безопасно передвигаться по неосвещенным пешеходным переходам. В этом микрорайоне расположено несколько школ и спортивных объектов», — подчеркнули активисты.

Представители ОНФ направили обращение в мэрию.