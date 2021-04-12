В Рязанской области ищут 31-летнего мужчину

Мужчина не выплачивает алименты дочери 2005 года рождения. Должника не смогли найти по последнему известному месту жительства — в Ряжске.

В Рязанской области ищут 31-летнего Сергея Подольского, долг которого составил 739 тысяч 674 рубля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина не выплачивает алименты дочери 2005 года рождения.