В Рязанской области ищут 31-летнего мужчину
Мужчина не выплачивает алименты дочери 2005 года рождения. Должника не смогли найти по последнему известному месту жительства — в Ряжске.
В Рязанской области ищут 31-летнего Сергея Подольского, долг которого составил 739 тысяч 674 рубля. Об этом сообщила
Мужчина не выплачивает алименты дочери 2005 года рождения.
Должника не смогли найти по последнему известному месту жительства — в Ряжске. На связь с судебными приставами он не выходит. Мужчину объявили в розыск. Всех, кому известно о должнике, попросили обращаться по номеру