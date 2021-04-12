В Рязани начали доследственную проверку после ДТП с автобусом на мосту

Автобус столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись еще 10 транспортных средств. Травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребенок.

В Рязани начали доследственную проверку по факту ДТП, произошедшего на мосту через Трубеж в понедельник, 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Автобус столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись еще 10 транспортных средств. Травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребенок.

«В ходе доследственной проверки будет установлено, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, водителю автобуса стало плохо за рулем, он потерял сознание. Автобус смог остановить пассажир.