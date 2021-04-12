В Кремле высказались о возможных выходных между майскими праздниками

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент будет работать в период между майскими праздниками. У пресс-секретаря нет информации, могут ли сделать это время выходным в этом году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками. Его слова опубликовала « Российская газета ».

Песков отметил, что президент будет работать в период между майскими праздниками. У пресс-секретаря нет информации, могут ли сделать это время выходным в этом году.

«Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось», — объяснил Песков​​​.

Он добавил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка гибкая, решение примут оперштаб и правительство.