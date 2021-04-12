В Ермиши пьяный водитель устроил ДТП

Водитель был пьян в момент ДТП. Степень опьянения составила 1,241 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в семь раз превышает допустимый уровень.

В воскресенье, 11 апреля, в поселке Ермишь столкнулись «девяносто девятая» и Hyundai Tucson. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 12:30 около дома №31 по улице Механизаторов. 32-летний местный житель на «девяносто девятой» превысил скорость и не соблюдал дистанцию. В результате он врезался в Hyundai Tucson, который ехал в попутном направлении. За рулем последнего автомобиля был 33-летний местный житель.

В ДТП получил травмы водитель «ВАЗа». Выяснилось, что в момент ДТП он был пьян. Степень опьянения составила 1,241 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в семь раз превышает допустимый уровень.

Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от 1,5 до 2 лет.