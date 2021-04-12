В деле о взяточнистве руководителя отдела рязанского завода появился еще один эпизод

Стало известно, что обвиняемый получил через посредников почти 5,6 млн рублей от директора саратовской организации за «помощь в заключении договоров поставки продукции с этой организацией».

58-летнего зампредседателя закупочной комиссии завода металлокерамических приборов Олега Коваля обвиняют в еще одной взятке. О дополнительном эпизоде в уголовном деле сообщил сайт регионального СУ СКР.

Ранее сообщалось, что Коваль получил от саратовской организации взятку размером более 9,3 млн рублей «за общее покровительство, ускорение оплаты счетов и беспрепятственную приемку продукции». В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК.

Во время расследования на руководителя отдела завода завели еще одно дело — по пункту «в» части 5 статьи 290 УК. Стало известно, что в период с февраля 2018 года по февраль 2021 года Коваль получил от директора рязанской коммерческой организации взятку в размере 656,6 тысячи рублей за «содействие в беспрепятственном заключении договоров поставки продукции организации на завод, а также приемке товара и его оплате».

Позже в дело добавился еще один эпизод — по части 8 статьи 204 УК. С 1 июля 2009 года по 28 апреля 2015 года обвиняемый получил через посредников почти 5,6 млн рублей от директора саратовской организации за «помощь в заключении договоров поставки продукции с этой организацией».

«Выявление дополнительного эпизода стало возможным в результате тесного взаимодействия следственного управления с региональными УЭБ и ПК УМВД России и УФСБ России», — говорится в сообщении.

Расследование продолжается.