Устроивший массовое ДТП водитель маршрутки отказался от госпитализации.

Сейчас администрация Рязани ищет пассажира, который, по словам очевидцев, смог остановить автобус. В ДТП пострадали девять человек.

Водитель маршрутки, устроивший массовое ДТП на мосту через Трубеж, отказался от госпитализации. Об этом РЗН. Инфо рассказали в региональном минздраве.

Ранее сообщалось, что мужчине стало плохо за рулем, он потерял сознание.

Сейчас администрация Рязани ищет пассажира, который, по словам очевидцев, смог остановить автобус.

Как сообщили экстренные службы, в ДТП пострадали девять человек. Пятерых, среди которых годовалый ребенок, госпитализировали.