У рязанского «Водоканала» вновь сменилось руководство

Исполнявший обязанности директора Юрий Феоктистов вновь вернулся к должности главного инженера, а на его место временно назначен заместитель директора по безопасности и режиму Олег Пальваль. В мэрии отметили, что на должность директора объявлен конкурс.

У рязанского «Водоканала» вновь сменилось руководство. Об этом РЗН. инфо сообщили в мэрии.

Исполнявший обязанности директора Юрий Феоктистов вновь вернулся к должности главного инженера, а на его место временно назначен заместитель директора по безопасности и режиму Олег Пальваль.

В мэрии отметили, что на должность директора объявлен конкурс.

Напомним, в феврале должность директора муниципального предприятия покинул Андрей Акулов, позже его просили вернуться обратно на должность.