\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
11°
Втр, 13
18°
Срд, 14
18°
ЦБ USD 77.51 0.34 13/04
ЦБ EUR 92.07 0.29 13/04
Нал. USD 76.85 / 78.00 14:22
Нал. EUR 91.55 / 92.15 14:22
Новости
Публикации
Большая вода подошла к Рязани: тревожится меньшинство
9 апреля в городском транспорте, на остановках, у касс...
10 апреля 13:44
4 017
Спектакль на балконе. Рязанский пенсионер несколько раз оплачивал проф...
Три года назад пенсионер Виктор Иванников установил на ...
9 апреля 15:40
8 138
ПЭТ/КТ диагностика в Рязани
1 февраля в Рязани приняли первого пациента на ПЭТ/КТ-д...
7 апреля 12:39
5 096
Вовремя распознать онкологию
Онкология — всегда очень тяжелый и страшный диагноз. Ра...
6 апреля 10:05
5 766
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
У рязанского «Водоканала» вновь сменилось руководство
Исполнявший обязанности директора Юрий Феоктистов вновь вернулся к должности главного инженера, а на его место временно назначен заместитель директора по безопасности и режиму Олег Пальваль. В мэрии отметили, что на должность директора объявлен конкурс.

У рязанского «Водоканала» вновь сменилось руководство. Об этом РЗН. инфо сообщили в мэрии.

Исполнявший обязанности директора Юрий Феоктистов вновь вернулся к должности главного инженера, а на его место временно назначен заместитель директора по безопасности и режиму Олег Пальваль.

В мэрии отметили, что на должность директора объявлен конкурс.

Напомним, в феврале должность директора муниципального предприятия покинул Андрей Акулов, позже его просили вернуться обратно на должность.