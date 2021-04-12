Сорокина поручила ускорить темпы городской уборки

Мэр поручила обязать хозяйствующие субъекты регулярно проводить уборку прилегающих участков. И.о. замглавы Алексей Пустовалов будет координировать работу структурных подразделений по этому направлению.

Мэр Рязани Елена Сорокина поручила ускорить темпы уборки улиц города. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

«Уже сделано много и дружно. Но темпы уборки городских территорий нужно только наращивать», — отметила глава администрации на совещании 12 апреля.

Уборку в городе контролирует и.о. замглавы администрации Борис Ясинский.

Сорокина также поручила усилить работу и взаимодействие с руководством магазинов и торговых центров.

«В случае ненадлежащего содержания территории к организациям применят соответствующие меры воздействия», -- отмечается в сообщении.

Как пример, глава администрации отметила территорию на улице Есенина у бывшего кинотеатра «Ока». Она подчеркнула, что в центре города скапливается мусор. Мэр поручила обязать хозяйствующие субъекты регулярно проводить уборку прилегающих участков. И.о. замглавы Алексей Пустовалов будет координировать работу структурных подразделений по этому направлению.

Кроме того, в Рязани начали мыть дороги и тротуары, красить бордюры и деревья. Также в городе начинают мыть памятники, расконсервировать и промывать фонтаны, готовят клумбы для высадки цветов.