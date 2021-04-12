Сорокина поручила ускорить темпы городской уборки

Мэр Рязани Елена Сорокина поручила ускорить темпы уборки улиц города. Об этом сообщил
«Уже сделано много и дружно. Но темпы уборки городских территорий нужно только наращивать», — отметила глава администрации на совещании 12 апреля.
Уборку в городе контролирует и.о. замглавы администрации Борис Ясинский.
Сорокина также поручила усилить работу и взаимодействие с руководством магазинов и торговых центров.
«В случае ненадлежащего содержания территории к организациям применят соответствующие меры воздействия», -- отмечается в сообщении.
Как пример, глава администрации отметила территорию на улице Есенина у бывшего кинотеатра «Ока». Она подчеркнула, что в центре города скапливается мусор. Мэр поручила обязать хозяйствующие субъекты регулярно проводить уборку прилегающих участков. И.о. замглавы Алексей Пустовалов будет координировать работу структурных подразделений по этому направлению.
Кроме того, в Рязани начали мыть дороги и тротуары, красить бордюры и деревья. Также в городе начинают мыть памятники, расконсервировать и промывать фонтаны, готовят клумбы для высадки цветов.