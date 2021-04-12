Следователи организовали проверку после ЧП с ребенком в Скопине

Известно, что семья переехала в Скопин несколько дней назад из подмосковной Балашихи. Ранее мы публиковали фото из их квартиры.

Следователи организовали проверку после того, как в Скопине из окна квартиры на пятом этаже выпал маленький мальчик.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля, около 16:00. Ребенок в возрасте 1 года и 10 месяцев находился без присмотра, он забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Мальчика обнаружили играющие во дворе дети, они обратились за помощью.

Ребенка госпитализировали в ОДКБ имени Дмитриевой, ему оказывают помощь. Проверку также организовала прокуратура.

Известно, что семья переехала в Скопин несколько дней назад из подмосковной Балашихи. Ранее мы публиковали фото из их квартиры. Родители пострадавшего мальчика злоупотребляют алкоголем. Отца в 2002 году судили по статье 228 УК.