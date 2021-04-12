Санавиация доставила в Рязань трех детей

Детям нужна была медпомощь. Они находятся в больницах.

За минувшие сутки вертолет санавиации доставил в Рязань трех детей, которым нужна была медицинская помощь. Об этом сообщил региональный минздрав.

Около 18 часов в воскресенье, 11 апреля, вертолет санавиации вылетел в Скопинский ММЦ. В Рязань нужно было доставить мальчика возрастом один год и девять месяцев. Ребенок залез на подоконник и выпал из окна пятого этажа. Мальчика доставили в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой. Он получает лечение в условиях реанимации.

В районе 22:00 часов вертолет снова отправился в Скопин. Помощь нужна была мальчику возрастом один год и десять месяцев. Чтобы не потерять время, медики решили провести санитарную эвакуацию. Ребенок находится в 11-й больнице, отмечается, что его состоянию ничего не угрожает.

Около часа ночи специалисты центра медицины катастроф выехали в Ряжск. Помощь потребовалась девятилетнему мальчику. Ребенка доставили в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой.

«Сейчас оба мальчика, доставленных в детскую ОКБ, находятся в реанимации в стабильном состоянии. Маленький пациент 11-й городской больницы получает медицинскую помощь. Он также стабилен», — отметили в минздрав.