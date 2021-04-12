Рязанки потеряли более полумиллиона из-за мошенников

Пострадавшим звонили на телефон. Незнакомцы представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали, что кто-то пытается завладеть их деньгами.

В Рязанской области ищут мошенников, которые обманули двух жительниц региона на 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пострадавшим звонили на телефон. Незнакомцы представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали, что кто-то пытается завладеть их деньгами. Испугавшись, рязанки передали данные своих банковских карт. Злоумышленники получили доступ к деньгам пострадавших.

Со счета 69-летней рязанской пенсионерки пропали 200 тысяч рублей, а с банковской карты 59-летней рабочей похитили 415 тысяч рублей.

К хищениям оказались причастны разные люди.

Возбуждены уголовные дела. Злоумышленников ищут.