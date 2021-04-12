Рязанки потеряли более полумиллиона из-за мошенников
Пострадавшим звонили на телефон. Незнакомцы представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали, что кто-то пытается завладеть их деньгами.
В Рязанской области ищут мошенников, которые обманули двух жительниц региона на 600 тысяч рублей. Об этом сообщила
Пострадавшим звонили на телефон. Незнакомцы представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали, что кто-то пытается завладеть их деньгами. Испугавшись, рязанки передали данные своих банковских карт. Злоумышленники получили доступ к деньгам пострадавших.
Со счета 69-летней рязанской пенсионерки пропали 200 тысяч рублей, а с банковской карты 59-летней рабочей похитили 415 тысяч рублей.
К хищениям оказались причастны разные люди.
Возбуждены уголовные дела. Злоумышленников ищут.