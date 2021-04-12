Рязанка на «Ауди» устроила массовую аварию

В воскресенье, 11 апреля, около дома №16 на улице Шереметьевской произошла массовая авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В воскресенье, 11 апреля, около дома №16 на улице Шереметьевской произошла массовая авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 20:05 30-летняя рязанка на Audi A4 не справилась с управлением и врезалась в припаркованный «ГАЗ-2790». После этого Audi отбросило на припаркованный «ГАЗ-3717», а затем на стоящий на перекрестке Suzuki Grand Vitara, за рулем которого была 39-летняя женщина.

В результате травмы получили водитель и 36-летняя пассажирка Audi, их госпитализировали.