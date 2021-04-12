Рязанцев попросили искать пути объезда из-за массового ДТП

На месте образовалась большая пробка. Туда выехали и.о. заместителя главы администрации Борис Ясинский, руководство управления транспорта и ГОЧС.

Из-за массового ДТП, произошедшего на мосту через Трубеж в понедельник, 12 апреля, рязанцев попросили искать пути объезда. Об этом сообщили в мэрии.

На месте образовалась большая пробка.

Туда выехали и.о. заместителя главы администрации Борис Ясинский, руководство управления транспорта и ГОЧС.

В ДТП пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок. Момент аварии попал на видео.