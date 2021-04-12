Рязанцев попросили искать пути объезда из-за массового ДТП
На месте образовалась большая пробка. Туда выехали и.о. заместителя главы администрации Борис Ясинский, руководство управления транспорта и ГОЧС.
Из-за массового ДТП, произошедшего на мосту через Трубеж в понедельник, 12 апреля, рязанцев попросили искать пути объезда. Об этом сообщили в мэрии.
На месте образовалась большая пробка.
Туда выехали и.о. заместителя главы администрации Борис Ясинский, руководство управления транспорта и ГОЧС.
В ДТП пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок. Момент аварии попал на видео.