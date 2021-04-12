Разлив рек и первый городской субботник в Рязани. Главные новости выходных, 10-11 апреля

В минувшие дни произошло много событий, жертвами трагических обстоятельств стали несколько жителей региона. Вспомним главные новости прошедших дней.

В минувшие дни произошло много событий, жертвами трагических обстоятельств стали несколько жителей региона. Вспомним главные новости прошедших дней.

Половодье

В Лесопарке затопило дорогу. Это произошло из-за повышения уровня воды в Оке и Трубеже. Видео опубликовали в соцсетях. Проезжая часть оказалась под водой, однако ее не перекрыли.

В субботу, 10 апреля, от пристани в Рязанском кремле начали ходить катера, перевозящие жителей Заокского и Коростова. Эти населенные пункты из-за половодья оказались отрезанными от города. Как сообщил начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрей Недельский, вода в Оке за последние сутки поднялась на 20 сантиметров.

Происшествия

В Скопине двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля, около 16:00. Мальчик находился без присмотра, родители выпивали. Известно, что семья переехала в Скопин из подмосковной Балашихи.

В Рязани 11 апреля загорелось общежитие на улице Магистральной. Этаж охватил балкон четвертого этажа. Видео с места ЧП появилось в соцсетях. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, при пожаре никто не пострадал .

В субботу, 10 апреля, произошло массовое ДТП на улице Гагарина. Фото с места аварии появилось в соцсетях. В пресс-службе регионального УМВД рассказали , что ДТП устроил пьяный водитель Mazda. Он наехал на припаркованные автомобили ВАЗ-2106, Honda и Volkswagen. Никто не пострадал. Выяснилось, что степень опьянения водителя в 8 раз превышала допустимый уровень.

В поселке Мурмино пьяный сын до смерти забил своего отца. По версии следствия, между родственниками произошел конфликт. Задержанный был неоднократно судим .

В селе Гремячка Скопинского района в ночь на воскресенье, 11 апреля, сгорел деревянный дом. Огонь уничтожил здание полностью. Погиб мужчина 1967 года рождения.

В Рязани при столкновении такси и скорой пострадал фельдшер. ДТП произошло примерно в 18:20 в субботу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возле дома недалеко от рязанского ТРЦ «Круиз» обнаружили тело мужчины. Погибший оказался жителем Сасова. По данным пресс-службы регионального СУ СКР, это мужчина 1978 года рождения. Он выпал из окна.

К другим новостям

В Рязани в субботу, 10 апреля, прошел первый в году общегородской субботник. В нем приняли участие сотрудники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, администрации, учащиеся вузов и ссузов, активные горожане. Всего участники субботника убрали более 300 кубометров различного мусора, сухостоя и древесных отходов.