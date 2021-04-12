РЗН. инфо выяснил, почему в Рязанской области резко подорожали новостройки

8 апреля на совещании, посвященном итогам реализации посланий парламенту в 2019 и 2020 годах, Владимир Путин подчеркнул, что в ряде регионов цены на квартиры поднялись на 20-30%. По его словам, более чем на 19% стоимость жилья выросла в Орловской области и Адыгее, в Амурской области она увеличилась на 18,6%, в Рязанской рост цен составил 17,6%, тогда как в целом по России стоимость недвижимости выросла на 12%.

8 апреля на совещании, посвященном итогам реализации посланий парламенту в 2019 и 2020 годах, Владимир Путин подчеркнул, что в ряде регионов цены на квартиры поднялись на 20-30%. По его словам, более чем на 19% стоимость жилья выросла в Орловской области и Адыгее, в Амурской области она увеличилась на 18,6%, в Рязанской рост цен составил 17,6%, тогда как в целом по России стоимость недвижимости выросла на 12%.

«Это не просто рост цены, это существенный рост. Понятно, еще скажем, Дальний Восток подскочил, но в европейской-то части?» — задался вопросом Путин.

Судя по пояснениям наших экспертов, в Рязани цены на новостройки выросли даже больше, чем об этом доложили президенту неназванные инстанции.

О том, что почему это происходит, читайте в разделе «Публикации».