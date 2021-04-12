Опубликовано поздравление Гагарина с первой годовщиной полета в космос в цвете

Благодаря технологии нейросетей удалось отреставрировать, раскрасить и восстановить звук архивных кадров, записанных на 35-миллиметровую кинопленку в 1962 году.

Опубликовано поздравление Юрия Гагарина с первой годовщиной полета в космос в цвете. Видео выложил RT .

В сообщении отметили, что благодаря технологии нейросетей удалось отреставрировать, раскрасить и восстановить звук архивных кадров, записанных на 35-миллиметровую кинопленку в 1962 году.

«Полет советского корабля „Восток-1“ открыл не только новую веру в освоение космоса, он явился вестником мира и доброжелательства народов нашей Родины ко всем народам Земли», — сказал Гагарин.