На место массового ДТП в Рязани выехал прокурор области

Прокуратура начала проверку после произошедшего. В ДТП пострадали девять человек.

На место массового ДТП, произошедшего на мосту через Трубеж в Рязани, выехал прокурор области Иван Панченко. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По предварительной информации, водитель автобуса, ехавшего по мосту, столкнулся с Volkswagen Polo. По инерции столкнулись остальные транспортные средства.

Прокуратура начала проверку после произошедшего.

Напомним, в ДТП пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок. Момент аварии попал на видео.