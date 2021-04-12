На десяти рязанских улицах до конца недели отключили горячую воду

Воды не будет на время плановых профилактических работ. Об этом сообщили в мэрии.

В понедельник, 12 апреля, на десяти рязанских улицах отключили горячую воду. Об этом сообщили в мэрии .

На время плановых профилактических работ до 16 апреля воды не будет по следующим адресам:

улица Березовая, дом 1и (д/сад №43), дом 1а, дом 1б, дом 1 В, дом 1 г, дом 1д, дом 1е, дом 1ж, дом 1з, дом 1к, дом 1 м, дом 1н;

улица Вознесенская, дом 10;

улица Грибоедова, дом 11/8, дом 20, дом 24/5, дом 26/6, дом 40, дом 42;

улица Дзержинского, дом 59 корпус 2, дом 59 корпус 3;

улица Маяковского, дом 36;

улица Свободы, дом 81;

улица Фрунзе, дом 25;

улица Фурманова, дом 2/4, дом 54б;

улица Шевченко, дом 95.

До 17 апреля воду отключили на улице Бронной, дом 13, дом 13 корпус 1, дом 7.