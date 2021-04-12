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На десяти рязанских улицах до конца недели отключили горячую воду
Воды не будет на время плановых профилактических работ. Об этом сообщили в мэрии.

В понедельник, 12 апреля, на десяти рязанских улицах отключили горячую воду. Об этом сообщили в мэрии.

На время плановых профилактических работ до 16 апреля воды не будет по следующим адресам:

  • улица Березовая, дом 1и (д/сад №43), дом 1а, дом 1б, дом 1 В, дом 1 г, дом 1д, дом 1е, дом 1ж, дом 1з, дом 1к, дом 1 м, дом 1н;
  • улица Вознесенская, дом 10;
  • улица Грибоедова, дом 11/8, дом 20, дом 24/5, дом 26/6, дом 40, дом 42;
  • улица Дзержинского, дом 59 корпус 2, дом 59 корпус 3;
  • улица Маяковского, дом 36;
  • улица Свободы, дом 81;
  • улица Фрунзе, дом 25;
  • улица Фурманова, дом 2/4, дом 54б;
  • улица Шевченко, дом 95.

До 17 апреля воду отключили на улице Бронной, дом 13, дом 13 корпус 1, дом 7.

С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться здесь.