Любимова наградили грамотой президента

Грамоту губернатору вручил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Напомним, Николай Любимов возглавил регион в 2017 году.

Губернатора Николая Любимова наградили Почетной грамотой президента. Государственную награду глава региона получил за эффективную реализацию государственных задач.

В пятницу, 9 апреля, в столице грамоту губернатору вручил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Напомним, Николай Любимов возглавил регион в 2017 году. Он сменил на этом посту Олега Ковалева, который занимал должность с 2008 года.