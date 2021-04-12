Коронавирусом заразились еще 50 рязанцев

Общее число заражений достигло 26 925. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 50 случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 26 925. За сутки вылечились 66 пациентов, всего 25 081. Всего умерли 402 человека, за сутки смертей не зарегистрировали.

В России за сутки выявили 8 320 случаев заражения, всего 4 649 710. За сутки выздоровели 6 656 пациента, всего 4 272 165. Скончались 277 человек, всего 103 263.